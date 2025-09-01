Вондроушова сенсационно обыграла Рыбакину в 1/8 финала US Ope
В этом матче Маркета сделала 10 эйсов
32 минуты назад
Завершился матч четвертого круга турнира US Open, в котором встречались теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (WTA, 10) и чешка Маркетта Вондроушова (WTA, 60).
Встреча завершилась победой Вондроушовой со счетом 6:4, 5:7, 6:2.
Матч длился 1 час 52 минуты. На счету казахстанской теннисистки пять подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из четырех возможных. Вондроушова в этой встрече сделала 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-поинтов.
В следующем круге Вондроушова встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой с нейтральным паспортом Ариной Соболенко.
Напомним, Крейчикова отыграла 8 матчболов у Таунсенд и вышла в 1/4 финала US Open.