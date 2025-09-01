Владимир Кириченко

Завершился матч четвертого круга турнира US Open, в котором встречались теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (WTA, 10) и чешка Маркетта Вондроушова (WTA, 60).

Встреча завершилась победой Вондроушовой со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Матч длился 1 час 52 минуты. На счету казахстанской теннисистки пять подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из четырех возможных. Вондроушова в этой встрече сделала 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-поинтов.

В следующем круге Вондроушова встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой с нейтральным паспортом Ариной Соболенко.

