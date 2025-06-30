Всё, что нужно знать об Уимблдоне-2025
Расписание, фавориты и призовые – главное перед началом турнира
около 1 часа назад
Когда состоится Уимблдон‑2025?
Турнир стартует в понедельник, 30 июня, и продлится до воскресенья, 13 июля на кортах All England Club.
Женский финал пройдет в субботу, 12 июля, а мужской — на следующий день, 13 июля.
Квалификация проходила с 23 по 26 июня в Community Sport Centre в Рохемптоне.
Кто главные фавориты турнира?
Карлос Алькарас (Испания): претендует на третий подряд титул в мужском одиночном разряде после победы над Джоковичем в двух последних финалах.
Новак Джокович (Сербия): 38‑летний серб ищет рекордную 25‑ю крупную победу и рекордное восьмое звание чемпиона Уимблдона, что сравняет его с Роджером Федерером. Он проигрывал в двух предыдущих финалах Алькарасу.
Янник Синнер (Италия): первая ракетка мира, стремится взять реванш после поражения Алькарасу в драматичном финале Ролан-Гаррос.
У женщин: Арина Соболенко, Коко Гофф – главные претендентки на титул.адукану, Боултер и Картал (прямые квалификации), а также wild-card: Клагман, Сю, Стоисавльевич и другие.
Каковы призовые в 2025 году?
Общий призовой фонд: рекордные £53,5 млн (+7,1% к 2024).
Победители в одиночном разряде (женском и мужском): по £3 млн каждый.
Первый раунд – £66 000 (на 10% больше, чем в прошлом году).
В инвалидном спорте (инвалидные коляски): по £68 000, что на 4,6% больше.
Кто выиграл прошлый Уимблдон‑2024?
Мужчины: Алькарас победил Джоковича.
Женщины: Барбора Крейчикова обыграла Джазмин Паолини.
Мужская пара: Паттен / Хелиоваара;
Женская пара: Синякова / Таунсенд;
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