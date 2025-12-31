Денис Седашов

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала лучший матч сезона в туре 2025 года. Этим званием был удостоен полуфинальный поединок грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме между американкой Кори Гауфф и представительницей Китая Чжен Циньвэнь.

Противостояние длилось 3 часа 22 минуты. Победу в напряженной борьбе одержала Гауфф, которая взяла верх в трехсетовом матче — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

