Владимир Кириченко

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не смогли прийти к соглашению относительно слияния организаций в 2025 году. Представители ассоциаций обсудят этот вопрос в следующем сезоне.

Цитируются слова представителей ATP и WTA Front Office Sports.

«В следующем году мы продолжим обсуждение о потенциальной совместной коммерческой деятельности. На данный момент больше нет никаких сведений».

Слияние позволит объединить спонсорство туров, медиа и данные. Изменение не коснется призового фонда соревнований, а также взаимоотношений игроков и турниров. Объединение коммерческой деятельности связано с разницей доходов между мужским и женским турами.

