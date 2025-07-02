Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (42 WTA) триумфально стартовала на Wimbledon-2025, одолела в первом круге вторую ракетку мира — американку Кори Гауфф (2 WTA).

Ястремская стала лишь четвертой представительницей Украины, обыгравшей соперницу из топ-5 на турнирах Grand Slam. Всего это уже шестая такая победа для украинских теннисисток в истории.

Первой эту планку покорила Екатерина Козлова в 2018 году — на Roland Garros она победила пятую ракетку мира Елену Остапенко. В том же году Леся Цуренко выбила вторую сеяную Каролин Возняцки на US Open.

Три победы над теннисистками из топ-5 принадлежат Элине Свитолиной: в 2023 году она одолела первую ракетку мира Игe Швентек на Wimbledon, а в 2024-м дважды переграла Жасмин Паолини (4 WTA) — на Australian Open и Roland Garros.

Ястремская поделилась эмоциями после сенсации на старте Wimbledon.