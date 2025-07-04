Даяна Ястремская высказалась в интервью btu.org.ua о сопернице в третьем круге Wimbledon:

Я не особенно знаю Джессику, видела ее матч против Свитолиной в Риме. Неплохая девушка, очень хороший теннис (демонстрирует). Буду готовиться, завтра посмотрю ее матчи, потренируемся с тренером. Посмотрим, но опять же – фокус держу на себе.

Моя задача – чувствовать себя свободно на корте и действительно получать удовольствие от игры. Потому что сегодня, я не могу сказать, что чувствовала себя сегодня и наслаждалась игрой – нет. Очень хотелось принести эту победу не только себе, но и для всех, кто меня поддерживает, для Украины. Я понимаю, что даже те, кто не следит за теннисом, они увидят эту новость и это принесет им какие-то положительные эмоции.