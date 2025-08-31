Олег Гончар

Во втором круге парного разряда US Open украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с американкой Алисией Паркс уступили Катержине Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США со счетом 3:6, 3:6.

Матч длился 76 минут, за которые Ястремская и Паркс не сделали ни одной подачи навылет, допустили восемь двойных ошибок.

Также Даяна и Алисия реализовали только один из двух брейков.

В одиночном разряде Ястремская ранее проиграла нейтральной теннисистке Анастасии Павлюченковой.

Интересно, что Синякова и Таунсенд в первом круге победили украинку Надежду Киченок и Алдилу Сутджиади из Индонезии.

Напомним, ранее в четвертый круг турнира вышла украинка Марта Костюк.