Ястремская поделилась эмоциями после сенсации на старте Wimbledon
Украинка в двух сетах обыграла вторую ракетку мира Гофф
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская прокомментировала победу над Коко Гофф на старте Wimbledon-2025. Украинку цитирует Суспільне Спорт:
Первое, что хочу сказать – этот корт дает мне немало положительных эмоций, поскольку здесь я побеждала на юниорском уровне. Я была в ударе.
Коко все еще впереди в нашем противостоянии 3:1, она замечательный человек, мы в хороших отношениях. Я получаю немало удовольствия в этом виде спорта, играя против таких соперниц.
Отметим, что Ястремская стала третьей украинкой во втором круге травяного Шлема – ранее стартовый раунд преодолели Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.