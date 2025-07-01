Даяна Ястремская прокомментировала победу над Коко Гофф на старте Wimbledon-2025. Украинку цитирует Суспільне Спорт:

Первое, что хочу сказать – этот корт дает мне немало положительных эмоций, поскольку здесь я побеждала на юниорском уровне. Я была в ударе.

Коко все еще впереди в нашем противостоянии 3:1, она замечательный человек, мы в хороших отношениях. Я получаю немало удовольствия в этом виде спорта, играя против таких соперниц.