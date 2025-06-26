Олег Гончар

В четвертьфинале турнира WTA 250 в Истборне украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) проиграла квалифайеру Александре Еале (WTA 74) с Филиппин со счетом 1:6, 2:6.

Матч длился 65 минут, за которые теннисистки не сделали ни одного эйса. При этом, Даяна совершила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейков.

Еале допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из двенадцати брейков.

Напомним, что в предыдущих раундах Даяна победила Магду Линетт и Франческу Джонс.