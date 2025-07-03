Даяна Ястремская (WTA, 42) во втором круге Wimbledon победила Анастасию Захарову (WTA, 95) 5:7, 7:5, 7:6 (8).

Украинка играла более агрессивно, заработав больше виннеров. Но и ошибалась Даяна также больше соперницы – Захарова была намного стабильнее и почти не ошибалась, в основном играя неприятно под заднюю линию.

Но все изменилось в концовке второй партии. Россиянка не подала на партию и позволила Ястремской вернуться в игру. Даяне удалось камбэкнуть и оставить за собой партию, а уже в третьей довести игру до победы. Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что ранее Элина Свитолина пробилась в третий круг Wimbledon.