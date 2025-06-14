Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 45) узнала соперницу на старте турнира серии WTA250 в британском Ноттингеме.

В первом круге соревнований украинка сыграет с третьей сеяной соревнований Элизе Мертенс (WTA, 25). Это будет второй официальный матч теннисисток – в 2021 году победу одержала представительница Бельгии. Встреча состоится 16 июня и начнется не ранее 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что Марта Костюк на турнире в Лондоне сыграет с десятой ракеткой мира.