Олег Гончар

В первом круге квалификации US Open первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP 222) проиграл японцу Таро Даниэлю (ATP 167) со счетом 1:6, 5:7.

Матч длился 74 минуты, за которые Сачко четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-поинтов.

Отметим, что для Сачко это была вторая квалификация US Open после 2023 года, где он также проиграл в первом круге.

Отметим, что впервые за два года в мужской квалификации турнира сыграл представитель Украины.

Напомним, что в квалификации US Open представлены три украинские теннисистки.