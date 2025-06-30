Залужный отреагировал на победу Свитолиной в первом матче на Wimbledo
Посол Украины в Великобритании поздравил Элину с уверенной победой над Анной Бондар
около 1 часа назад
Еліна Свитолина — Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в социальных сетях прокомментировал первый матч 14-й ракетки мира Элины Свитолиной на Wimbledon.
Свитолина в первой игре в двух сетах обыграла венгерку Анну Бондар.
«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне.
Сильная. Решительная. Профессиональная.
Пусть дальше только победы».
Отметим, что перед стартом Wimbledon Свитолина встретилась с Залужным.