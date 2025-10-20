Бакром-Кажани начали четвертый сезон в Плюс-лиге с поражения на тай-брейке
Украинский клуб потерпел поражение от Гданьска
Львовский клуб Барком-Кажаны начал очередной сезон в польской Плюс-лиге с поражения, уступив Гданьску в пятисетовом поединке.
Украинская команда выиграла первый и третий сет, однако не удержала преимущество — 2:3 (25:22, 19:25, 25:21, 18:25, 10:15).
Поражение на тай-брейке принесло Кажанам первое зачётное очко в сезоне. Следующий матч львовяне проведут в среду, 28 октября, против Ченстоховы.
