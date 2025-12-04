Балта взяла реванш у Неба в 1/16 фіналу Кубка Виклику, але завершила виступи у еврокубках
Украинки обыграли соперниц в пяти сетах
около 5 часов назад
Фото: cev.eu
Балта в ответном матче 1/16 финала Кубка Вызова одержала победу над Небом.
Хорватская команда выиграла первые 2 партии. Получив путевку в следующий раунд, хозяева площадки существенно изменили состав. Игроки ротации и украинской команды получили 3 партии игрового времени. Самой результативной игроком встречи стала центральная блокирующая Кима Жаркова, которая набрала 18 очков.
Кубок Вызова. 1/16 финала
Небо – Балта 2:3 (25:21, 25:20, 22:25, 15:25, 9:15) Первый матч – 3:0
