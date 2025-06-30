Центральная блокирующая сборной Украины по волейболу Ульяна Котар высказалась ua.tribuna.com о победе в Золотой Евролиге:

Мы все очень довольны нашим результатом, мы много работали и все знали, какую цель мы преследуем. Я думаю, больше да, мы этого ожидали, потому что знали, что можем это сделать и это нам по силам. Но, конечно, мы никогда не недооценивали соперника и серьезно готовились, потому что каждая из команд хотела забрать этот трофей.

Какой матч был самым сложным? Какие дальнейшие цели ставите перед сборной?

На мой взгляд, самый сложный матч был в группе, когда мы проиграли шведкам. Мы все чувствовали, что мы недоработали в тот момент и не сильно выполнили установки тренеров. Но это нам дало еще больший толчок показать всем, что это была ошибка и мы сильнее.

Впереди нас ждет чемпионат мира, где, конечно, соперники будут серьезнее. Хочется как можно лучше навязать борьбу и заявить о себе на более серьезной арене. Будем делать наш максимум.

Откуда черпаете вдохновение для съемок тиктоков?

Вдохновение для видео я беру из желания популяризировать женский волейбол в нашей стране, потому что, к сожалению, очень мало людей знает о команде и о волейболе в целом. Хотелось бы чаще иметь эту мотивацию и еще больше идей для интересных видео. Хочу, чтобы волейбол (женский и мужской) был на уровне с футболом. Думаю, что мы, как и мужчины, этого заслуживаем благодаря нашим результатам.

Что нужно команде для выхода в Лигу наций.