Контекст текста ``` Эпицентр-Подоляны завершили год тремя победами в чемпионате Украины
МХП-Ладыжин в 4 туре Суперлиги одержал 2 победы
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
В мужской Суперлиге по волейболу прошли последние матчи регулярного чемпионата в 2025 году.
Эпицентр-Подоляны одержали 3 победы, МХП-Ладыжин, несмотря на 2 успеха, завершает год на третьей позиции, а Полиция охраны обыграла Подолье.
Суперлига. 4-й тур
Эпицентр-Подоляны – Подолье 3:0 (25:13, 25:23, 25:10)
МХП-Ладыжин – Полиция охраны 3:0 (25:19, 25:23, 25:18)
Полиция охраны – Подолье 3:1 (24:26, 25:19, 29:27, 25:18)
МХП-Ладыжин – Эпицентр-Подоляны 0:3 (15:25, 20:25, 18:25)
Полиция охраны – Эпицентр-Подоляны 0:3 (15:25, 14:25, 15:25)
Подолье – МХП-Ладыжин 1:3 (14:25, 20:25, 25:22, 23:25)
Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.
Поделиться