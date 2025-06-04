Олег Плотницкий – о возвращении в сборную, победе в ЛЧ, возможной смене гражданства и что ожидает россиян после возвращения

Олег Шумейко

P. S. Оригинал на украинском (разговор состоялся 28 мая)

Два с половиной недели назад Украина получила триумфатора Лиги чемпионов. И не просто в качестве игрока ротации — Олег Плотницкий является одной из главных звезд не только Перуджи, но и мирового волейбола в целом.

Вероятно, это привлекло бы намного больше внимания украинских спортивных фанатов, если бы не события нескольких месяцев назад, когда доигровщик поразил заявлением о завершении карьеры в сборной Украины. Волейбольное сообщество как бы разделилось на два лагеря — одни пытались поддержать игрока и найти причину такого решения, другие же чуть ли не поставили на игроке крест и клеймо «предателя».

XSPORT в эксклюзивном интервью расспросил, есть ли у Плотницкого путь возвращения в сборную, какие цели продолжает ставить перед собой игрок и о потенциальном возвращении российских клубов и сборных, и к чему это приведет.

Прошло более недели с момента триумфа в Лиге чемпионов. Какие эмоции сейчас?

Все супер, чемпионские, мне кажется. Все равно чувствуется, когда встречаешь фанатов где-то в городе, ощущается эта энергия, эта радость людей. Что «ушастый» кубок доехал до Перуджи. Он уже наш, как минимум на год. Это супер. Как мало, так и сложилось.

Как раз трофей Лиги Чемпионов единственный, которого вам не хватало, в клубных ваших достижениях с Перуджей до полного комплекта. В чем дальше искать мотивацию?

Выигрывать еще пару раз. Там где один, там и два, а там где два, там и три. Мне кажется, тут не надо искать мотивации. В каждом зале есть чемпионские баннеры после победы в турнире. Чем больше их в зале, тем лучше.

Вообще, чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Карьера же не слишком долгая. Сколько тебе отведено времени, сколько здоровье позволит… За это время надо как можно больше выиграть.

Как вам вообще атмосфера Финала четырех в Лиге Чемпионов?

Знаете, наверное первый раз, когда я уже после игры понял, что был полный зал. До этого я находился в какой-то пузырьке. Но прикольно было, что было и наших очень много фанатов, их присутствие всегда ощущается. Я слышал наших болельщиков, и все, что происходило на площадке. Реально круто, плюс в Польше всегда с организацией все в порядке, все сделали на высшем уровне. Да и игры были довольно зрелищные.

Есть что-то, что запомнилось с хорошей стороны, или наоборот были какие-то недостатки, которые вы заметили?

Все было как надо — обеды, ужины, никаких накладок по времени, как должно быть. В зале также никаких задержек, все нормально. Все, что нужно для того, чтобы подготовиться, было на супер высоком уровне.

Не удивило, что как раз польские организаторы поставили матч Ястшембского Венгеля и Заверче на субботу. Грубо говоря, вы отдыхали на день больше. Обычноместные организаторы наоборот делают, в пользу собственной команды.

Там выходит через общий рейтинг команд. Все сформировано через посев команд (по результатам матчей группового этапа – прим.). То же самое было бы, если бы Проект (еще одна польская команда – прим.) вышел (в Финал четырех вместо Халкбанка – прим.).

У девушек в Лиге чемпионов в субботу играли полуфиналы, в воскресенье финалы. Польские болельщики были удивлены, почему их команды на день меньше получили для отдыха.

Слушайте, один день отдыха… Нужно этот день еще пережить. Потому что ты уже либо в финале, либо за третье место играешь. И не то чтобы сложно настраиваться, а немного стрессово.

Потому что у тебя есть больше времени для размышлений. А это не всегда хорошо влияет (улыбается), когда у тебя есть на день больше, чтобы что-то придумать. Все равно какие-то мысли приходят в голову: «Завтра финальная игра, а как я буду играть». Мне кажется, каждый игрок прокручивает (это в голове – прим.). Я не знаю, сколько раз я представлял себе финал в моей голове, как это все будет складываться. Раз 10-20, это 100%. Ты засыпаешь с этим, просыпаешься с этим.

Поэтому, возможно, физически… Но, мне кажется, что физически в конце сезона, те несколько часов, может что-то и решили бы, но я так не думаю.

В финале Лиги чемпионов в Перудже слабенько работала подача. Как вам без главного козыря было играть против Заверче?

У нас очень слабенько сыграла подача, но лучшая, как мне кажется, была игра в защите за эти 2 года. За счет этого и компенсировали. Плюс-минус играли так же, как играем, но в защите сыграли лучшую игру за 2 года под руководством Анджело Лорендзетти.

А все остальное было на уровне. Пара эйсов все равно где-то упала. Или даже на хороших подачах, которые мы сделали, соперник где-то не забил или ошибся. Мы сделали где-то пару блоков… Как ни странно, компенсировали все в защите.

Как раз если вспомнить предыдущий результат перед этим. Чемпионат Италии вы завершили на третьей позиции. Медали, путевка в Лигу чемпионов, но в Перудже всегда стремятся к максимальному результату…

Да, но это спорт, так получилось. В третьем матче я не закрыл серию на матчболе. Потом, четвертую игру, мне кажется, все плохо сыграли просто.

А в пятой (игре) Любе (Чивитанова) 17 эйсов сделала. Я не помню за свои шесть лет (в Перудже – прим.), чтобы Перуджа получала 17 эйсов за одну игру, тем более за четыре партии. Поэтому они заслуженно выиграли и прошли в финал.

Так бывает, но в этом и наша сила. Да, проиграли полуфинал, в котором 2:0 лидировали, хоть и могли выиграть. Но после выходного дня мы пришли и с первого дня начали хорошо работать (в подготовке к бронзовому финалу – прим.). Так же, как и до этого, возможно, немного еще лучше, с какой-то дополнительной самодачей. Мы стремились улучшиться. За третье место сыграть и выиграть, потому что это тоже важно для нас было. И чтобы прогрессировать перед финалом Лиги чемпионов.

Если вспомнить регулярный чемпионат, то и по статистическим показателям, и на глаз вас можно было выделить как одного из трех лучших доигровщиков Италии. Но уже в плей-офф и цифры сели, и даже место в старте вы теряли. С чемпов'язуєте?

Это плей-офф Италии, все просто. Начинается другой чемпионат. Все нормально, нужно еще поработать немного лучше, подготовиться больше головой к этим матчам.

Первые две игры (полуфинала) были нормальные. Если посмотреть так, что мы бы выиграли, о цифрах никто бы ничего не говорил. Мы проиграли, это факт. Возможно, я где-то плохо сыграл, возможно, еще какие-то факторы.

Никто никакой вины не снимает и не хочет от этого отрекаться. Нужно это принять и отработать. Но, если посмотреть в общем, когда начинается плей-офф Италии, цифры падают у всех максимально. Только, возможно, те, кто выигрывают чемпионат, у них статистика остается на хорошем уровне.

Если выделять Перуджу, то линия доигровщиков чуть ли не самая сильная в мире. Насколько это помогает расти в тренировочном процессе?

На тренировочном процессе бывает тяжелее, чем иногда в матчах. Этот сезон еще раз это подтвердил для нас. Команда отработала от первого до последнего дня, если мы говорим о тренировках, на максимум.

Просто, что были некоторые такие периоды... У кого-то были травмы, и кто-то выпадал, потом игроку нужно было возвращаться. У тебя нет паузы, чтобы ты мог нормально войти (в ритм – прим.). Но это профессиональный спорт, мы к этому все готовы, все знают, что так может быть.

У нас в этом сезоне получилось так, что проблемы приходили в те моменты, когда этого бы не хотелось.

Если вспоминать Финал четырех Лиги чемпионов, то пробились фавориты своих чемпионатов, которые выиграть национальный титул не смогли. Лишь Заверчье добралось до финала. Халебанк вообще восьмой. Грубо говоря, у каждой команды было настроение красиво закрыть непростой сезон. Не было дополнительного давления из-за этого?

Совсем нет, даже не думали об этом. Думали о том, что есть реальная возможность провести этот кубок в Перуджу, и это, возможно, где-то давило. Понимали, что все реально зависит от нас. Когда мы разговаривали с ребятами, я говорил: «Шесть часов работы». Разделили на две игры – первая вышла чуть короче, вторая чуть дольше. Как раз 6 часов и набралось.

Шесть часов работы, которые нужно отработать от А до Я. Другого давления не было. Мы хорошо отработали, приехали подготовленные, натренированные. То, как ты работал на тренировках, отражается на играх.

Да, иногда бывает так, что даже хорошо потренировался, но в игре не получается. Но чаще бывает так, что если плохо тренируешься, то и в игре все из рук валится. В этом плане мы были нормально готовы.

Я думаю, что и тай-брейк в финале и полуфинал это доказали. Да, 3:0 (с Халкбанком в полуфинале ЛЧ – прим.), но 25:23, 25:23, 25:22, (близкий) счет. Да и в общем все было четко.

Отличается ли Финал четырех от предыдущих стадий?

Финал четырех — это праздник волейбола, где ты уже находишься внутри. Это не так, что ты сыграл в гостях, вернулся домой, неделя до следующей игры. Подготовился и сыграл еще одну игру с тем же соперником.Можливо, якісь помилки підправив.

А тут ты приезжаешь и у тебя просто есть две игры, которые ты должен сыграть, плюс есть много людей – которые об этом всем говорят, освещают, много фанатов ты видишь по городу. В этом самая большая разница.

Для тренеров разница больше. Например, после 3-2 в субботу (в матче Ястшембский Венгель – Заверче) тренерский штаб ночью должен был сидеть и разбирать Заверче. Чтобы перед финалом дать нам информацию.

Как раз вы отмечали большое количество и украинских болельщиков, и вообще много друзей ваших были на играх, семья. Насколько эта поддержка помогает показывать результат?

Это всегда помогает, когда есть родные, друзья, близкие на трибунах. Это как бы твоя защита. Я очень рад, что было много друзей. Была мама, но у жены не получилось приехать.

Это было бы, наверное, ещё лучше. Но всё сложилось, как должно было сложиться. Я очень рад, что именно эти люди были со мной в тот момент.

Вы как раз в одном из последних интервью говорили, что хотите поиграть в Италии «хорошую цифру». Как раз через 2 года у вас будет юбилей – 10 лет в Италии. После этого вас можно ожидать в другом чемпионате?

Я бы хотел не в Италии поиграть, а именно в Перудже. Там у меня есть своя «хорошая цифра». А дальше посмотрим.

У меня ещё есть год контракта, который хотел бы максимально хорошо отработать и побольше привезти в Перуджу ещё трофеев.

Если смотреть на другие чемпионаты, какие вас интересуют, где бы хотели себя испытать?

Я думаю, с этим всё просто. Есть Япония, есть Турция, которая сейчас тоже хорошо вкладывает деньги в развитие волейбола. На следующий сезон будет достаточно крепкий чемпионат.

Есть Польша, которая всегда на уровне. Поэтому из этих трёх можно было бы выбирать.

Ещё есть Бразилия, достаточно интересный вариант, но из Европы туда достаточно редко ездят.

Прикольно, возможно, было бы классно даже туда съездить, поиграть, но… Есть какие-то свои небольшие планы, как я всё вижу. Пока Бразилии нет. Но, снова же, планы сделаны для того, чтобы их менять, поэтому…

Если Польша, вариант с Баркем-Кажанами рассматриваете?

Конечно, просто им нужно найти несколько спонсоров (смеется). Тем более после (уровня) Лиги чемпионов. В какой-то мере спорт – это и бизнес. Но Баркем-Кажаны в первую очередь бы рассматривались.

Сейчас в клубном волейболе пауза. Какие у вас сейчас планы на лето?

Мы ещё месяц тренируемся. У нас была неделя отдыха, и мы 26 мая начали снова тренироваться.

Первая неделя у нас чисто тренажёрный зал, разнообразные всякие тренировки. Со следующей недели будем начинать немного трогать, или даже, можно сказать, знакомиться с мячом заново (улыбается).

В этом году вы объявили о завершении карьеры в сборной Украины. Если выделять факторы, что вас побудило к этому?

Тут есть один фактор. История подошла к завершению и мне нужно двигаться куда-то дальше. И на этом всё. Надо оставить в покое, наверное, вас, журналистов, Михаила Григорьевича (Мельника, президента ФВУ – прим.). И на этом всё. Нет никаких факторов.

Я ни на кого неображений. Я ні з ким не сварився. Прийшов час. Мені здається, що це правильне рішення, правильне. А какие у вас цели в волейболе остались? Их ещё достаточно много. Я не люблю смотреть так далеко. Я всегда говорю, что это нецелесообразно. Надо отыграть следующий сезон, потом надо где-то ещё подписаться, если мы так говорим. Или подписаться (в новую команду). Нужно ещё что-то выиграть, а дальше будет видно. С национальной командой Украины, как игроком, это уже законченная история. С национальной командой Украины в каком-то другом амплуа… Я думаю, что всё возможно. Смена руководства Федерации волейбола Украины эти двери назад не приоткроет? Слушайте, если бы я хотел, чтобы там не было Михаила Григорьевича или ещё кого-то, то я бы так и заявил. Мне кажется, что всегда в своих интервью я говорил то, что я думаю, что у меня есть (в голове), что я знаю. И я никогда не отходил от каких-то вопросов, чтобы как-то мягче ответить. В своей карьере единственный вопрос, ответ на который я избегал: «Каков будет результат вашей игры?» Если меня спрашивали, выиграете ли или нет, на это я никогда не мог дать ответ. Мне кажется, это просто не имеет смысла. Руководство (ФВУ) работает, ребята сейчас на сборах. Я знаю, что у них там плюс-минус всё хорошо. Я даже так вам скажу. Когда мы ещё 2 года назад говорили, все те условия выполнены на максимум. Учитывая войну, невозможно всё выполнить на сто процентов, и это нормально. Я счастлив, мы добились того, что хотели, это классно. Какие-то условия улучшились, кто-то больше начал обращать внимание на все эти маленькие проблемы, которые отсутствуют в других командах, но у нас они есть. Мы от них всегда отстранялись, а сейчас на них начали смотреть, нормально к этому всему относиться. Пробовать хоть как-то их решать, и всё получается супер. Если так дальше пойдёт, то классно, но Олег Плотницкий, как игрок в сборной, больше не будет. Это же не игрушки, сказал сегодня так, а завтра нет. Мы взрослые люди. В недавней истории был случай, когда один из лучших игроков мира Матея Казийски из-за конфликта с Федерацией и увольнения тренера ушёл из сборной Болгарии перед Олимпиадой-2012. Но он несколько раз был близок к возвращению… Я не хочу говорить, что могу вернуться, зачем это? Есть достаточно много людей, которые за меня до сих пор болеют, и я уверен, что они будут болеть. Они бы хотели бы видеть в сборной, но… Я же говорю, если бы была какая-то проблема или в Михаиле Григорьевиче или ещё в каком-то руководителе, я бы вышел и сказал бы так. Что я против такого-то, и всё. Я был больше за то, чтобы всё как-то развивалось и был готов в этом помогать. Не хотите, то и не хотите. Сейчас уже всё хорошо у них. Всё они решают, делают и я очень рад. Как раз вы сказали, что возможно вернуться в каком-то другом амплуа. Может, в пляжном волейболе? Нет, в пляжном нет. Я думаю, что в пляжном тоже уже невозможно. Это тоже проект, который я тоже уже закрыл. Возможно,колись тренером стану, якщо у мене вийде. Можливо, я стану президентом федерації, наприклад.

Це все ж таки можливо. Може я стану якимось тренером з фізичної підготовки, або фізіотерапевтом. Мені це сподобається, я закінчу кар'єру і скажу, що йду вчитися за тим-то напрямком.

І мене колись, може, запросять у збірну України попрацювати. Так що там вакансій, мені здається, достатньо. Націлюємося, звичайно, на найвищі — головний тренер чи президент Федерації. Але далі вже буде видно.

Цьогоріч збірна України вперше виступатиме у Лізі Націй. Що ви чекаєте від хлопців?

Хлопці будуть грати товариський турнір (Silesia Cup, де збірна України стала другою – прим.), тож будемо бачити. В загальному, я думаю, що сто відсотків мали би залишитись (у Лізі націй – прим.). Знову ж таки, давати прогноз на результат… А потім будуть говорити, що той щось сказав, наврочив.

Зважаючи на склад, кого вже відправили і ті, хто залишився, є хороші шанси показати гарний волейбол. Далі буде все залежати від того, кого будуть провозити інші збірні на три ігрові тижні.

Шанси є дуже гарні, і мені здається, що мали би ними скористатися. А далі — мяч круглий…

Якраз після завершення кар'єри у збірні, не розглядаєте варіант зміни спортивного громадянства?. Той же Юрій Гладир з Завєрчє (суперника Перуджі по фіналу ЛЧ – прим.) після того, як залишив збірну України, у подальшому отримав польське громадянство.

Це зараз дуже важке питання. Це має бути, щоб була зацікавлена хоча б одна сторона. Я думаю, що Україна ніяк в цьому не зацікавлена.

Якщо ми говоримо, де це може статися, це може бути тільки в Італії, тому що я тут більше всього прожив. Чи зацікавлена у цьому Італія, мені важко сказати. Тим більше, що треба прожити якийсь час…

Трошки більше треба поглиблюватися у цю тему. Буде видно, якщо буде можливість. Чому б і ні, мені здається, що це теж як варіант.

Можна довше протриматися в Італії, тому що (у такому випадку ти) вже не легіонер. Все якось має відбуватися поступово. Я дуже не люблю через все це перестрибувати.

В цьому році закінчив (кар'єру у збірній), треба трішки почекати. Зіграти ще один сезон. Залишуся тут чи не залишуся в Італії. Ніхто ж не буде допомагати змінювати громадянство, якщо ти наступний рік ще пограєш і потім захочеш поїхати в якусь іншу країну. Обіцяти вам нічого не можу.

Якщо дивитися на нинішній рівень чемпіонату України, що можете сказати? Чи вдалося слідкувати за фінальними серіями?

Фінальну серію я взагалі не дивився. Не було часу. До цього бачив кілька матчів. Непогано, але знову ж таки, там домінація була помітна Епіцентра-Подолян. Плюс вони гарно зберегли хлопців на рівні за рахунок тренувального процесу.

Тому зараз будемо бачити, що там у нас виходить. Збірна одна з найстарших в Лізі націй (27,2 роки – прим.). Я так розумію, що молодих не дуже багато взяли в збірну.

Там більше за рахунок того, що решта збірних на цей рік омолоджуються(через изменения в календаре FIVB). Там в Болгарии, 22,8 года средний возраст, почти вся молодежь.

В сборной Болгарии есть такие, которые в свои 22 года уже многое показали. И уже на хорошем уровне поиграли. А почему мы не берем молодежь?

Хорошо, Болгария берет молодежь, а почему мы не берем молодежь? Болгария суперволейбольная страна, или что? Это уже такое… Это не нам с вами решать. О таком, как говорится, можно поговорить на кухне дома.

Как раз хочу вспомнить про сборную Болгарии. Сейчас юный талант связующий Симеон Николов провел сезон в Америке шедеврально. Но после этого уже подтвержден трансфер, что едет играть в Россию. Какое ваше отношение к этому?

Так это его выбор, какое отношение. Вот американцы, кто-то говорит наши друзья. Но американцы играют в России, играли последние годы.

Кристенсон, Андерсон до этого…

Понимаете, никто об этом ничего не говорит, поэтому я не знаю. Я могу что-то спросить: «Почему ты в Россию подписался?». Ответят: «Мне нравится тот чемпионат и там хорошо платят».

Мне не нравится тот чемпионат и мне и здесь хорошо платят. Это вся политика этого спорта. Еще кто-то поедет в любом случае. Из легионеров точно кто-то будет. Вот итальянец едет так же в Россию (диагональный сборной Италии Юри Романо).

В последнее время ходит много разговоров о потенциальном возвращении российских клубов к международным соревнованиям…

Я думаю, так и будет.

Тяжело будет против них играть с точки зрения эмоций?

Ты идешь и отправляешь туда мяч. Ничего не тяжело. Идешь и бьешь туда как можно сильнее. Как будет, так будет. Они вернутся. Это очень плохо, что они вернутся, но так и произойдет. Об этом просто никто не говорит в мировом спорте, но же они все равно где-то остались.

Финансово, есть какие-то там руководители и так далее. Куча всего этого. Раньше об этом меньше говорили. Иногда кто-то каким-нибудь словом обмолвится…

Где-то в последний год очень часто начали поднимать эту тему.

В последний год начали говорить, что на зимней Олимпиаде их не будет. Но, я думаю, что на летней (Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе), скорее всего, уже будут.

В некоторых видах спорта россияне не выступают, где-то они есть. Где-то Украина бойкотирует (соревнования), где-то украинцы выступают с ними. Какова ваша точка зрения, как это должно происходить? Потому что получается, что у каждого вида спорта может быть свой подход.

Бойкотировать… Мне кажется, что самое сложное в индивидуально-контактных видах спорта. Там где ты должен быть лицом к лицу.

Остальные виды спорта, будь то легкая атлетика или другие, где вы все разделены. Выигрывайте и просто показывайте им, где их место, что оно точно не выше нашего.

Сейчас проверки (спортсменов относительно поддержки нападения России на Украину) есть, рекомендации и так далее, но есть случаи, когда даже те рекомендации не учитываются. И из той страны (России) кто-то может выступать на соревнованиях.

За эти три года не выстроилась какая-то система, как бы это все должно было правильно происходить. Большинство в высоких кабинетах заинтересованы, чтобы россияне вернулись. Мы понимаем, почему – из-за денег. Ну там не все, наверное (этого хотят – прим.).

Сто процентов есть люди, которые там (противц цього – прим.)… Балтийские страны нас всегда поддерживают вообще максимально. Это если учитывать волейбол или то, на что я чаще всего натыкаюсь.

Ну даже просто если вспоминать ситуацию с волейболом, мне приходят на ум матчи Польши и Ирана. Почти каждая игра на разных турнирах заканчивается дракой. Разве не было таких историй?

Этот вопрос, если так хотят россиян вернуть всех, как они это себе представляют? Как они себе представляют, если бы на Олимпиаде по боксу вышел бы наш Хижняк и вышел бы какой-то россиянин (против него – прим.).

Не было бы страшно россиянам, не было бы страшно организаторам, что этого соперника Хижняка надо было бы выносить... Серьезно, ты можешь по правилам предоставить, так ты еще и умеешь это делать. Ты олимпийский чемпион уже.

И таких видов спорта достаточно, где можно где-то немного уловить, зацепить, задеть. Я не уверен, что это будет красиво в общем для спорта. Поэтому лучше, чтобы россиян держали закрытыми там у себя.

Это был бы лучший вариант. Но я понимаю, что, если уже сдаются понемногу, то… Хотя, дай Бог, может у них разум там придет к ним всем, и все будет хорошо. Их надо оставить отстраненными, потому что это будет уже не соревнования.

Если мы говорим о Польше и Иране в волейболе, где действительно были стычки почти на каждом матче. Эти стычки даже были потом в разных национальных чемпионатах. То что говорить о том, когда будут сборные (Украины и россии) выходить…

И это у поляков и иранцев нет такой конфликтной истории…

Я не знаю, есть ли у них там вообще какая-то предыстория. Я не очень силен в этом. Но, мне кажется, что мало у кого есть похожая история противостояния.

Поэтому единственный выход – это отстранить россиян дальше и все. Других вариантов разрешения этих ситуаций я реально не вижу.

Фото: pzps.pl, cev.eu