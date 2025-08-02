Півфінал чемпионата Европы. Украина (Гладун / Лазаренко) – Испания (Альварес / Морено). Видеотрансляция
Украинки продолжают борьбу за первые награды ЧЕ в истории страны
8 минут назад
Фото: cev.eu
2 августа состоится полуфинальный матч чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу между украинками Татьяной Лазаренко и Мариной Гладун и испанками Даниэлой Альварес и Таней Морено.
Трансляцию встречи смотрите на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, что капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши.