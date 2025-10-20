Украинские чемпионки дважды обыграли обладательниц Кубка в Суперлиге
Полесье дома дважды обыграло Добродий
около 1 часа назад
Фото: Балта
Прошли матчи второго тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд.
Дебютантки Суперлиги Полесье-Житомирская политехника-ОШВСМ дома дважды обыграли Добродий-Медуниверситет-ШВСМ, а чемпионка Украины Буковинка в родных стенах дважды обыграла обладательниц Кубка Украины Балту.
Суперлига. 2-й тур
Буковинка – Балта 3:1 (18:25, 25:15, 25:23, 26:24)
Полесье – Добродий 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:23)
Полесье – Добродий 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 21:25, 15:8)
Буковинка – Балта 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:18)