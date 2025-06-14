Сборная Украины потерпела первое поражение в Лиге наций, ведя в матче против Бразилии со счетом 2:0 по партиям.
«Сине-желтые» не смогли дожать хозяев первой игровой недели
27 минут назад
Мужская команда Украины по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций-2025.
«Сине-жёлтые» уступили хозяевам игрового недельника в Рио-де-Жанейро сборной Бразилии 2:3.
Отметим, что украинцы выигрывали 2:0 по партиям, но, подойдя к пропасти, при поддержке 9-тысячной арены бразильцы смогли перезагрузиться.
Игра была близкой, но в какой-то мере удача больше улыбалась нашим соперникам. Вспоминается и завершение четвертой партии, где «сине-жёлтые» почти отыгрались с 21:24, но над сеткой последнее касание засчитали Валерию Тодую, и концовка тай-брейка, где почти минуту искали и нашли четыре касания на стороне площадки украинцев.
Благодаря набранному очку, на данный момент сборная Украины остаётся в топ-4 турнирной таблицы Лиги наций. Выше – Польша, Япония и Бразилия.
Лига наций. 3-й тур:
Украина – Бразилия 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)
Следующий матч украинцы проведут 15 июня с национальной командой Ирана.