Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций-2025.

«Сине-жёлтые» уступили хозяевам игрового недельника в Рио-де-Жанейро сборной Бразилии 2:3.

Отметим, что украинцы выигрывали 2:0 по партиям, но, подойдя к пропасти, при поддержке 9-тысячной арены бразильцы смогли перезагрузиться.

Игра была близкой, но в какой-то мере удача больше улыбалась нашим соперникам. Вспоминается и завершение четвертой партии, где «сине-жёлтые» почти отыгрались с 21:24, но над сеткой последнее касание засчитали Валерию Тодую, и концовка тай-брейка, где почти минуту искали и нашли четыре касания на стороне площадки украинцев.

Благодаря набранному очку, на данный момент сборная Украины остаётся в топ-4 турнирной таблицы Лиги наций. Выше – Польша, Япония и Бразилия.

Лига наций. 3-й тур:

Украина – Бразилия 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Следующий матч украинцы проведут 15 июня с национальной командой Ирана.