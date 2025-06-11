Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу в первом в истории матче в Лиге наций обыграла бронзового призера Парижа-2024 сборную США.

Если говорить о компонентах, то «сине-желтые» доминировали в атаках (40-33) и эйсах (5-3), но уступили в результативных блоках (6-8). Наиболее результативным игроком встречи стал диагональный украинцев Василий Тупчий, который набрал 16 очков – 12 в атаке, 1 на блоке и 3 на подаче.

Лига наций. 1-й тур

Украина – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Отметим, что это была только вторая официальная встреча коллективов. На чемпионате мира-1998 американцы обыграли украинцев на тай-брейке. Стоит отметить, что представители США на первый тур приехали далеко не в сильнейшем составе, однако задачу забирать очки с соперником любого уровня для украинцев никто не отменял. К тому же приятный бонус в виде 17.64 рейтинговых баллов.

Следующий матч в Лиге наций «сине-желтые» проведут 13 июня – соперником будет сборная Кубы.