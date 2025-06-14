Сборная Украины в сложном матче победила Кубу в Лиге наций.
Наша команда одержала вторую победу на турнире
41 минуту назад
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
В пятницу, 13 июня, сборная Украины по волейболу сыграла второй матч в рамках Лиги наций.
Украинская команда со счетом 3:2 победила Кубу.
В первом матче украинцы обыграли США – 3:0.
Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.
Лига наций
Украина – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)
Каждая команда на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь стран, которые выйдут в плей-офф.
14 июня Украина сыграет против сборной Бразилии, 15 июня – против Ирана.
Напомним, сборная Украины по волейболу уступила Швеции в Золотой Евролиге.