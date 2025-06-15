Денис Седашов

Мужская команда Украины по волейболу потерпела второе поражение в Лиге наций-2025.

Подопечные Рауля Лосано в пяти партиях уступили Ирану.

Самым результативным игроком встречи стал иранский доигровщик Пория Хоссейн, который набрал 23 очка.

Лига наций. 4-й тур

Украина – Иран 2:3 (30:28, 20:25, 25:22, 21:25, 9:15)

За проигрыш на тай-брейке Украина заработала 1 очко в матче с Ираном. В целом у подопечных Рауля Лосано в данный момент 7 очков в Лиге наций-2025.

Следующий матч сине-желтые проведут уже во второй игровой неделе, который будет сыгран в Болгарии (Бургас). 25 июня украинцы встретятся с национальной командой Франции.

Сборная Украины потерпела первое поражение в Лиге наций, выигрывая у Бразилии по ходу матча 2:0 по партиям.