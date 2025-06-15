Женская сборная Украины победила Словакию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги.
Самой результативной игроком матча стала Анна Артышук – 20 очков
около 1 часа назад
Фото: СEV
Женская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу на групповом этапе Золотой Евролиги.
Подопечные Якуба Глушака в трех партиях обыграли Словакию.
Наиболее результативной игроком матча стала диагональная сине-желтых Анна Артышук, которая набрала – 20 очков.
Заметим, что женская сборная Украины вышла в Финал Четырех Золотой Евролиги.
Золотая Евролига. 6-й тур
Украина – Словакия 3:0 (25:12, 25:21, 25:16)
В полуфинале финального этапа Золотой Евролиги, который пройдет 28 июня в Швеции, соперником женской сборной Украины станет команда хозяев – сборная Швеции.
Сборная Украины по волейболу уступила Швеции в Золотой Евролиге.