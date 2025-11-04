Олег Гончар

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Решение касается всех дисциплин — плавание, прыжки в воду, артистическое плавание и открытые воды, но именно водное поло стало первым командным видом, где разрешено участие.

Обновленные рекомендации четко определяют, что "нейтралы" не могут иметь связей с армией, спецслужбами или поддерживать войну. Проверка — обязательна.

Российские ватерполисты не выступали на международном уровне с 2022-го из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, CAS разрешил российским саночникам выступить на Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом.