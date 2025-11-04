Мировой Аквактики открывает двери россиянам в водном поло с 2026 года
Нейтральный статус получат команды РФ и Беларуси
около 1 часа назад
Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.
Решение касается всех дисциплин — плавание, прыжки в воду, артистическое плавание и открытые воды, но именно водное поло стало первым командным видом, где разрешено участие.
Обновленные рекомендации четко определяют, что "нейтралы" не могут иметь связей с армией, спецслужбами или поддерживать войну. Проверка — обязательна.
Российские ватерполисты не выступали на международном уровне с 2022-го из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, CAS разрешил российским саночникам выступить на Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом.
