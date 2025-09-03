Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов отреагировал на стрельбу в городе Фастов.

«Я не могу остаться в стороне и должен прокомментировать трагическую новость, которая унесла жизнь моего соотечественника и оставила другого тяжело раненным.

Тот, кто совершил это преступление, не имеет права называться человеком. Он лишил жизни азербайджанца – отца и сына – лишь из-за его национальности и того, что он не воевал. Но это не поступок мужчины, а жестокость, недостойная человека.

Хочу особенно подчеркнуть: азербайджанцы и украинцы всегда были и остаются дружными народами. Мы живем здесь десятилетиями, плечом к плечу, в мире и уважении. Мы чувствуем Украину своим домом и во все тяжелые времена стояли рядом. Сотни наших соотечественников отдали жизни за свободу этой страны, сотни сегодня продолжают защищать её на передовой. Многие мои соотечественники поднимают флаг Украины на всех аренах мира и чувствуют себя здесь как дома.

Обращаюсь к своим соотечественникам: не делайте выводов из поступка одного преступника. Его действие не отражает отношение украинцев к нам. Мы приложим все усилия, чтобы виновный понёс полное наказание.

Каждый, кто проявляет агрессию к азербайджанцам, проживающим в Украине, играет на руку кремлю, на фоне последних событий и конфликта Азербайджана и России, такие действия являются целью нашего врага – для раскачивания дружеских отношений украинцев и азербайджанцев в Украине!

Сегодня нас объединяет общее горе и общее будущее. Мы должны быть сильными и помнить: дружбу наших народов ничто и никто не сможет разрушить».