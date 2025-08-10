Бекиров и Гавричкин – вице-чемпионы Гран-при Германии по греко-римской борьбе
Сборная Украины завоевала 4 медали на турнире в Дортмунде
около 1 часа назад
Сборная Украины / Фото - ФГРБУ
Украинские борцы с наградами завершили выступления на Grand Prix of Germany 2025.
Наши спортсмены на престижном международном турнире по греко-римской борьбе в Дортмунде завоевали четыре медали.
Призеры турнира:
серебро – Изет Бекиров (72 кг), Николай Гавричкин (55 кг)
бронза – Дмитрий Васильев (72 кг), Артур Политаев (77 кг)
Напомним, Кучмий и Насибов – чемпионы международного турнира в Польше.
