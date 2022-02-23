После жалобы россиян Союз регби Грузии вынудили убрать афишу на украинском языке

Россияне обиделись и увидели в действиях грузин политический жест

Союз регби Грузии удалил в социальных сетях анонс матча чемпионата Европы Грузия – Россия на украинском языке.



Россияне увидели в таких действиях политический жест и пожаловались в Европейскую федерацию регби, где поддержали их претензии и вынудили грузинскую федерацию удалить анонс.

Отметим, что матч по регби-15 Грузия – Россия состоится 27 февраля в Тбилиси.

Напомним, ранее известный украинский футболист назвал президента России Владимира Путина реинкарнацией лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.