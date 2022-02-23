Маркевич: «Путин никогда в жизни не рискнет нападать на Украину»
После жалобы россиян Союз регби Грузии вынудили убрать афишу на украинском языке
Россияне обиделись и увидели в действиях грузин политический жест
07:50
Союз регби Грузии удалил в социальных сетях анонс матча чемпионата Европы Грузия – Россия на украинском языке.
Россияне увидели в таких действиях политический жест и пожаловались в Европейскую федерацию регби, где поддержали их претензии и вынудили грузинскую федерацию удалить анонс.
Отметим, что матч по регби-15 Грузия – Россия состоится 27 февраля в Тбилиси.
Напомним, ранее известный украинский футболист назвал президента России Владимира Путина реинкарнацией лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.