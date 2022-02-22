Сборная Фиджи взяла олимпийское золото в регби и еще 22 комплекта медалей 28 июля
Союз регби Грузии на украинском языке анонсировал матч своей сборной с Россией в рамках Евро-2022
Текст публикации не был продублирован
18:55
Регби-15 (сборная Грузии) - FacebookСоюз регби Грузии на украинском языке анонсировал в Instagram поединок местной команды и сборной России в рамках чемпионата Европы.
Отметим, что текст публикации не был продублирован на грузинский или русский языки.
Матч по регби-15 Грузия – Россия состоится 27 февраля на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.
Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед отреагировала на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых «ЛНР» и «ДНР».
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