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FIAS опубликовала календарь главных событий в мире самбо на 2022 год
Сезон начнется в феврале, а завершится в декабре
20 декабря 21:38
Международная федерация самбо (FIAS) на официальном сайте опубликовала календарь с основными соревнованиями на следующий 2022 год.
Отметим, что начнется сезон 12 февраля в Минске на Открытом Кубке Европы. 11-13 ноября в Ашхабаде состоится Чемпионат мира, а завершится сезон в декабре на Открытом кубке Европы в Бухаресте.
Напомним, ранее сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по кадетам.
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