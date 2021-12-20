FIAS опубликовала календарь главных событий в мире самбо на 2022 год

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19:00 СК Сокол - Альтаир 6:1 Окончен
НХЛ 21/22
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00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
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21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
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22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
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17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
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20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
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19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс Перенесен
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

FIAS опубликовала календарь главных событий в мире самбо на 2022 год

Сезон начнется в феврале, а завершится в декабре

Самбо
20 декабря 21:38
FIAS опубликовала календарь главных событий в мире самбо на 2022 год

Международная федерация самбо (FIAS) на официальном сайте опубликовала календарь с основными соревнованиями на следующий 2022 год.

Отметим, что начнется сезон 12 февраля в Минске на Открытом Кубке Европы. 11-13 ноября в Ашхабаде состоится Чемпионат мира, а завершится сезон в декабре на Открытом кубке Европы в Бухаресте.

Календарь 2022 года от FIAS.

Напомним, ранее сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по кадетам.

Карен Агабекян
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FIAS спортивное самбо пляжное самбо боевое самбо

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