Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 29
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Полесье - ВПК-Агро 3:1 Окончен
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:0 Окончен
19:00 Днепр - Донбасс 1:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Green Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Casper Ruud -:- Отменен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico)
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Анетт Контавейт - Мария Саккари 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш 2:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз 97:87 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс 97:89 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс 110:99 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс 109:99 Окончен
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс 113:98 Окончен
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 109:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз 107:97 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 101:89 Окончен
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс 105:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз 112:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Аугсбург - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Нива Т -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Черноморец - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Донбасс -:- Запланирован
19:00 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Харьковские Соколы -:- Запланирован
18:00 Прометей - Днепр -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Николаев -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - Кривбасс -:- Запланирован

Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»

Украинская самбистка – о победе на чемпионате мира-2021


Самбо
12:22
Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»
Юлия Гребеножко / Фото - Facebook
Чемпионка мира по самбо Юлия Гребеножко в прямом эфире «Українське радіо: Чернігів» рассказала о своей подготовке к планетарному форуму-2021.

«Летом я участвовала в чемпионате Европы, где заняла третье место. Это стало мотивацией доказать на чемпионате мира, что я смогу показать результат лучше».


«Летом мы готовились к чемпионату мира, почти не отдыхали. В тоже время проходил Кубок Украины, где руководство Федерации принимало окончательное решение, кто из моей весовой категории поедет на ЧМ. Кроме меня была еще одна девочка, которая претендовала на это место, но я выиграла Кубок Украины и уже окончательно выбрали меня».


«Мы готовились в том числе на заграничных сборах – в узбекском Чирчике. Мы там были 12 дней, жили и тренировались с узбекской национальной сборной. За день до взвешивания мы переехали в Ташкент и остановились в гостинице».


«Я начинала свой путь с дзюдо, а самбо – это как прикладная борьба. Для меня в приоритете дзюдо. Я хочу отобраться на Олимпийские игры и показать достойный результат. Думаю, что тренера и команда помогут мне с этим».


Напомним, сборная Украины на ЧМ-2021 завоевала шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юлия Гребеножко спортивное самбо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Руднев – четырехкратный чемпион мира. Сборная Украины результативно провела финальный день ЧМ-2021
Руднев – четырехкратный чемпион мира. Сборная Украины результативно провела финальный день ЧМ-2021
Самбо
15 ноября 08:34
У Украины первое золото и бронза на чемпионате мира-2021
У Украины первое золото и бронза на чемпионате мира-2021
Самбо
14 ноября 12:28

Новости: Самбо

Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»
Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»
12:22
Руднев – четырехкратный чемпион мира. Сборная Украины результативно провела финальный день ЧМ-2021
Руднев – четырехкратный чемпион мира. Сборная Украины результативно провела финальный день ЧМ-2021
15 ноября 08:34
У Украины первое золото и бронза на чемпионате мира-2021
У Украины первое золото и бронза на чемпионате мира-2021
14 ноября 12:28
Сборная Украины завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пляжному самбо
Сборная Украины завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пляжному самбо
30 августа 16:30
МОК – признал самбо. Следующий шаг – включение в программу Олимпийский игр
МОК – признал самбо. Следующий шаг – включение в программу Олимпийский игр
20 июля 21:48
Сборная Украины привезла 14 медалей с чемпионата Европы по самбо
Сборная Украины привезла 14 медалей с чемпионата Европы по самбо
30 мая 18:55
В Лимассоле стартовал чемпионат Европы. На нем выступит 51 украинец
В Лимассоле стартовал чемпионат Европы. На нем выступит 51 украинец
26 мая 19:06
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости