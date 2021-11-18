МОК – признал самбо. Следующий шаг – включение в программу Олимпийский игр
Гребеножко: «Для меня в приоритете дзюдо – хочу отобраться на Олимпиаду»
Украинская самбистка – о победе на чемпионате мира-2021
12:22
Юлия Гребеножко / Фото - FacebookЧемпионка мира по самбо Юлия Гребеножко в прямом эфире «Українське радіо: Чернігів» рассказала о своей подготовке к планетарному форуму-2021.
«Летом я участвовала в чемпионате Европы, где заняла третье место. Это стало мотивацией доказать на чемпионате мира, что я смогу показать результат лучше».
«Летом мы готовились к чемпионату мира, почти не отдыхали. В тоже время проходил Кубок Украины, где руководство Федерации принимало окончательное решение, кто из моей весовой категории поедет на ЧМ. Кроме меня была еще одна девочка, которая претендовала на это место, но я выиграла Кубок Украины и уже окончательно выбрали меня».
«Мы готовились в том числе на заграничных сборах – в узбекском Чирчике. Мы там были 12 дней, жили и тренировались с узбекской национальной сборной. За день до взвешивания мы переехали в Ташкент и остановились в гостинице».
«Я начинала свой путь с дзюдо, а самбо – это как прикладная борьба. Для меня в приоритете дзюдо. Я хочу отобраться на Олимпийские игры и показать достойный результат. Думаю, что тренера и команда помогут мне с этим».
Напомним, сборная Украины на ЧМ-2021 завоевала шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.
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