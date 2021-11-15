Руднев – четырехкратный чемпион мира. Сборная Украины результативно провела финальный день ЧМ-2021

У национальной команды третье место в общем зачете у женщин и в разделе боевого самбо





Владислав Руднев / Фото: Федерация самбо Украины

В Ташкенте прошел завершающий день чемпионата мира по самбо, в рамках которого сборная Украины завоевала шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.



В весовой категории до 79 кг в боевом самбо золотую медаль завоевал Владислав Руднев, для которого это уже четвертый титул чемпиона мира.

Серебряные медали завоевали Галина Ковальская (до 80 кг), Анастасия Комович (от 80 кг) и Алексей Моисеев (от 98 кг).

Бронзовые награды выиграли Ярослав Давидчук (до 98 кг), Петр Давиденко (до 88 кг, боевое самбо).

Сборная Украины на чемпионате мира завоевала восемь медалей: две золотые, три серебряные и три бронзовые.

Также национальная команда в общем зачете заняла третьи места у женщин и в разделе боевого самбо.

Напомним, ранее Юлия Гребеножко принесла Украине первую золотую медаль на чемпионате мира.