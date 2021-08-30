Сборная Украины завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пляжному самбо

В командных соревнованиях украинцы уступили лишь родоначальникам самбо





Фото: ФИАС

В Ларнаке (Кипр) завершился чемпионат мира по пляжному самбо, где сборная Украины завоевала восемь медалей – три индивидуальных и одно командное серебро, и четыре бронзовые медали.



Серебряные медали завоевали Анастасия Безатосная (до 50 кг), Снижана Плиш (до 59 кг) и Вероника Кратюк (до 72 кг)

Бронзовые медали у Александра Чмыря (до 71 кг), Вадима Скрипаля (до 88 кг), Тимура Самедова (от 88 кг) и Галины Ковальской (от 72 кг).

Во второй день турнира прошли командные соревнования, где украинские парни и девушки заняли второе место.

Командные соревнования.

1. Всероссийская федерация самбо

2. Украина

3. Румыния

3. Узбекистан

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет признал самбо.