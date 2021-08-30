Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»
Сборная Украины завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пляжному самбо
В командных соревнованиях украинцы уступили лишь родоначальникам самбо
16:30
Фото: ФИАС
В Ларнаке (Кипр) завершился чемпионат мира по пляжному самбо, где сборная Украины завоевала восемь медалей – три индивидуальных и одно командное серебро, и четыре бронзовые медали.
Серебряные медали завоевали Анастасия Безатосная (до 50 кг), Снижана Плиш (до 59 кг) и Вероника Кратюк (до 72 кг)
Бронзовые медали у Александра Чмыря (до 71 кг), Вадима Скрипаля (до 88 кг), Тимура Самедова (от 88 кг) и Галины Ковальской (от 72 кг).
Во второй день турнира прошли командные соревнования, где украинские парни и девушки заняли второе место.
Командные соревнования.
1. Всероссийская федерация самбо
2. Украина
3. Румыния
3. Узбекистан
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет признал самбо.
Комментарии 0