Александр Емельяненко: «Федор был единственным, кому я проиграл схватку по самбо»
Украина обошла Россию на кадетском чемпионате Европы по самбо
Это касается мужчин, поскольку украинки пока уступают россиянкам
17:36
В Лимассоле (Кипр) завершился чемпионат Европы по самбо среди кадетов, где сборная Украины показала очень успешное выступление.
У украинцев 6 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Также Украина стала лучшей в общем зачете у мужчин, обойдя Россию. При этом,у женщин украинки уступили россиянкам.
Напомним, ранее взрослая сборная Украины с двумя золотыми медалями выступила на чемпионате мира.
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