Украина обошла Россию на кадетском чемпионате Европы по самбо
В марте в Харькове пройдет чемпионат Украины
Турнир пройдет в двухдневном формате
17:59
С 3 по 5 марта в Харькове состоится взрослый чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо.
Турнир примет спорткомплекс Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Активная фаза соревнований пройдет 4 и 5 марта, а 3-го состоится мандатная комиссия.
В рамках чемпионата самбисты будут соревноваться в восьми весовых категориях у женщин и мужчин. Еще восемь весовых категорий будет у мужчин в боевом самбо.
Календарь главных мировых событий в мире самбо на 2022 год.
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