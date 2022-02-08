В марте в Харькове пройдет чемпионат Украины

Турнир пройдет в двухдневном формате

С 3 по 5 марта в Харькове состоится взрослый чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо.

Турнир примет спорткомплекс Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Активная фаза соревнований пройдет 4 и 5 марта, а 3-го состоится мандатная комиссия.

В рамках чемпионата самбисты будут соревноваться в восьми весовых категориях у женщин и мужчин. Еще восемь весовых категорий будет у мужчин в боевом самбо.

Календарь главных мировых событий в мире самбо на 2022 год.



