Загребельный и Помазан стали Паралимпийскими чемпионами в Токио
Денисюк выиграл бронзовую медаль Игр-2020
Украинец боролся за серебро до последнего выстрела
2 сентября 10:49
Алексей Денисюк / фото - iSport
В финале Паралимпийских игр-2020 в стрельбе со смешанного пистолета с дистанции 25 метров победу одержал китаец Син Хуан.
Второе и третье место разделил 1 балл. Поляк Шимон Савински выиграл серебро, а украинцу Алексею Денисюку досталась бронза.
Отметим, в финале также принимала участие Ирина Ляха, которая заняла восьмое место по итогу финала.
В общем медальном зачете Токио-2020 Украина занимает уверенное место в 10-ке.
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