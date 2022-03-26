Костевич – про золото чемпіонату Європи: «Я бачила перед собою картинки бойових дій»

Елена Костевич / Фото: ESC

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич розповіла, як для неї пройшла континентальна першість у Норвегії, де українка втретє стала чемпіонкою Європи в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м:



Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей.

Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу.