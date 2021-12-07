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Костевич: «Пройтись с флагом на церемонии открытия Олимпийских игр физически нелегко»

Титулованная украинка – об эмоциях во время церемонии открытия Игр-2020

Стрельба пулевая
21:00
Костевич: «Пройтись с флагом на церемонии открытия Олимпийских игр физически нелегко»
Елена Костевич / Фото - Facebook
Олимпийская чемпионка-2004 в стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич рассказала об эмоциях, которые ее переполняли во время ношения флага Украины на Играх в Токио.

На Олимпиаде в Токио вы разрушили «проклятие знаменосцев». Когда вам предложили эту честь, вы не думали отказаться?

«Сомневалась, но больше из-за ответственности миссии. Я приехала в Японию в хорошей форме, с готовностью бороться за самые высокие места. Пройтись с флагом на церемонии открытия Игр физически нелегко. Это дополнительная эмоциональная нагрузка. Однако меня поддержала команда».

«В этот раз был принцип гендерного равенства, так что несла флаг я не одна, а вместе с фехтовальщиком Богданом Никишиным. Получила море позитива».

На Олимпийских играх в Токио Костевич завоевала бронзовую медаль в паре с Олегом Омельчуком.

Ранее Костевич сообщила, что намерена участвовать на Играх в Париже-2024.
Источник: kp.ua
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