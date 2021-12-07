Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»
Костевич: «Пройтись с флагом на церемонии открытия Олимпийских игр физически нелегко»
Титулованная украинка – об эмоциях во время церемонии открытия Игр-2020
21:00
Елена Костевич / Фото - FacebookОлимпийская чемпионка-2004 в стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич рассказала об эмоциях, которые ее переполняли во время ношения флага Украины на Играх в Токио.
На Олимпиаде в Токио вы разрушили «проклятие знаменосцев». Когда вам предложили эту честь, вы не думали отказаться?
«Сомневалась, но больше из-за ответственности миссии. Я приехала в Японию в хорошей форме, с готовностью бороться за самые высокие места. Пройтись с флагом на церемонии открытия Игр физически нелегко. Это дополнительная эмоциональная нагрузка. Однако меня поддержала команда».
«В этот раз был принцип гендерного равенства, так что несла флаг я не одна, а вместе с фехтовальщиком Богданом Никишиным. Получила море позитива».
На Олимпийских играх в Токио Костевич завоевала бронзовую медаль в паре с Олегом Омельчуком.
Ранее Костевич сообщила, что намерена участвовать на Играх в Париже-2024.
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