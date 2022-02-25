Костевич: «Во мне течет русская и белорусская кровь, но сейчас меня переполняет ненависть к этим нациям»
Украинская олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич
высказалась в Facebook о вторжении России на территории Украины:
Это не война, это геноцид. Завтра я, как и все спортсмены сборной Украины, должна была лететь в Каир, чтобы выступить и представить свою страну. Билет до сих пор в моем почтовом ящике.
Но я солидарна со своей сборной Украины по стрельбе и страной. Больно и невыносимо смотреть, как разрушают Украину. Во мне течет русская и белорусская кровь, но сейчас меня переполняет ненависть к этим нациям.
Мои друзья и родственники ночуют в бомбоубежищах. Наш тренер не может добраться до своей семьи. Не хочу, чтобы кто-нибудь пережил такое. Для меня и для всех украинцев сейчас очень важна поддержка всего мира. Спасибо им за сочувствие.
Но европейские и американские партнеры оставили Украину лицом к лицу с оккупантом. Украинцы просят НАТО ввести свои силы в Украине. Хотя бы закрыть небо. Дать убежище.
Говорю по-русски и свободно по-украински. Я никогда не чувствовала дискриминации.
Из Киева в Вену лететь 1 час 40 минут, Киев-Мюнхен – 2 часа 30 минут, Киев-Франкфурт около 3 часов. Война совсем близко.
Анжелика Терлюга считает, что мировым государством не стоит пугать Россию санкциями, а требуется переходить к реальным действиям.
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