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Костевич: «Во мне течет русская и белорусская кровь, но сейчас меня переполняет ненависть к этим нациям»

Олимпийская чемпионка назвала действия России геноцидов украинского народа
Стрельба пулевая
14:38
Костевич: «Во мне течет русская и белорусская кровь, но сейчас меня переполняет ненависть к этим нациям»
Фото: НОК Украины

Украинская олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич высказалась в Facebook о вторжении России на территории Украины:

Это не война, это геноцид. Завтра я, как и все спортсмены сборной Украины, должна была лететь в Каир, чтобы выступить и представить свою страну. Билет до сих пор в моем почтовом ящике.

Но я солидарна со своей сборной Украины по стрельбе и страной. Больно и невыносимо смотреть, как разрушают Украину. Во мне течет русская и белорусская кровь, но сейчас меня переполняет ненависть к этим нациям.

Мои друзья и родственники ночуют в бомбоубежищах. Наш тренер не может добраться до своей семьи. Не хочу, чтобы кто-нибудь пережил такое. Для меня и для всех украинцев сейчас очень важна поддержка всего мира. Спасибо им за сочувствие.

Но европейские и американские партнеры оставили Украину лицом к лицу с оккупантом. Украинцы просят НАТО ввести свои силы в Украине. Хотя бы закрыть небо. Дать убежище.

Говорю по-русски и свободно по-украински. Я никогда не чувствовала дискриминации.

Из Киева в Вену лететь 1 час 40 минут, Киев-Мюнхен – 2 часа 30 минут, Киев-Франкфурт около 3 часов. Война совсем близко.

Анжелика Терлюга считает, что мировым государством не стоит пугать Россию санкциями, а требуется переходить к реальным действиям.

Олег Шумейко-младший
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