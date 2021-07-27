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Провал в Рио, проклятие знаменосца, деревянная медаль – Костевич плевать на это хотела. Она поднялась на пьедестал Токио-2020

И может сделать это еще раз
Olympics Токио-2020
12:48
Провал в Рио, проклятие знаменосца, деревянная медаль – Костевич плевать на это хотела. Она поднялась на пьедестал Токио-2020 Тема дня
Елена Коставич и Олег Омельчук с бронзовыми медалями Олимпийских игр в Токио / Фото - НОК

Нет ничего лучше победы. Разве что победа, добытая вопреки: вопреки обстоятельствам и препятствиям. Елена Костевич завоевала свою четвертую в карьере медаль Олимпийских игр. И это было очень непросто. Сценарий их с Олегом Омельчуком захода на пьедестал впечатляет.

Начнем с того, что для Костевич это уже пятые Игры в карьере. И золото она завоевала на первых же – еще в Афинах-2004. Получается, 19 лет она уже была чемпионкой и мира, и Олимпиады. Потрясающий набор.

Лондон добавил в коллекцию еще две медали, обе бронзовые. Из Пекина и Рио пришлось уезжать с пустыми руками. И после 2016 года стрелок решилась уйти в декрет. Могло показаться, что так пришла к завершению сверхуспешная карьера. Но нет.

И вот, Костевич второй раз в карьере отправилась на Олимпиаду в качестве чемпионки мира. Правда, на плечи украинки сразу же свалилось проклятие. Страшное слово, не так ли? И хоть это просто стечение обстоятельств, но все же – никогда ранее наши знаменоносцы на открытии Олимпиады не брали медали на самих Играх.

В Рио был близок к тому, чтобы развеять этот миф Николай Мильчев. Но он занял четвертое место, только дополнив цепочку неудач.

Вместе с Еленой в Токио флаг нес Богдан Никишин. Шпажист проиграл в первой же схватке в индивидуальном турнире. Не очень-то успокаивающе.

Да и у Костевич все началось не лучшим образом. Стартовала она в Токио в стрельбе с пневматического пистолета с 10 м. Именно в этой дисциплине Елена завоевала свое единственное золото Олимпиады, две из трех личных медалей чемпионатов мира и семь из девяти личных медалей чемпионатов Европы.

Украинка долгое время шла третьей, но в решающий момент начала ошибаться и, в итоге, упустила медаль – заняла четвертое место.

«Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну спокойствия. Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее».

Спокойнее не стало. Дальше были уже командные соревнования, микст с Омельчуком. Если для Костевич это были пятые Игры, то для ее партнера – четвертые. Но ему еще ни разу не удавалось подняться на пьедестал, хоть дважды он и был близок – в 2008 году стал четвертым, а в 2012 – пятым.

Давление. Его на плечах Костевич было много: провал на предыдущих Играх, проклятье знаменоносцев, четвертое место в личных соревнованиях, ответственность перед Омельчуком...

Для борьбы за медали нужно было пройти два этапа квалификации. Сначала из 20 дуэтов выбирали восьмерку лучших – украинцы стали четвертыми. А после этого определялись участники золотого и бронзового финалов. Статус чемпионов разыгрывали два лучшие дуэта второго раунда квалификации. Пара Костевич – Омельчук была до обидного близка ко второй строчке.

Каждый из стрелков всадил в мишень по 20 пуль. Результаты обоих участников команды суммировались.

Первыми стали китайцы – 387 очков. 386 очков набрали мы и россияне. Но шанс сразиться за золото получили именно представители ОКР – они 15 раз попали в десяточку, а мы – 13.

Как здесь не поверить в проклятие? Золотой финал был на расстоянии одного очка. А так – борьба за бронзу, которую еще нужно было вырвать у Сербии.

На чемпионате мира в 2018 году Омельчук и Костевич заняли третье место. Четвертыми оказались как раз Зорана Арунович и Дамир Микеч – украинцы опередили их на 0,1 очка. Желание взять реванш у наших соперников, конечно же, присутствовало.

Сценарий схватки за бронзу – зубодробительный.

Правила простые. Соревнования состоят из серий по одному выстрелу от каждого участники. Результаты двух представителей дуэта суммируются. Победа в серии – 2 очка. Для медали нужно набрать 16.

Костевич и Омельчук захватили инициативу со старта – повели 6:2. Но команда сербов взяла тайм-аут и все перевернула – выиграла три серии кряду и вышла в лидеры 8:6. Теперь уже к своим подопечным подошел украинский тренер.

И вновь начались качели.

Мы сравняли счет, повели в нем, вновь позволили сербам вернуть паритет, а затем выиграли серию, а за ней и еще одну – 14:10. До победы оставалось совсем ничего.

И вот Костевич совершила худший выстрел среди всех участников бронзового финала – 8,8. Сербы приблизились на расстояние одной серии 14:12. Неужели опять? Елена во второй раз вплотную подобралась к медали в Токио и снова ее упустит?

Не в этот раз.

10,4 от Костевич и 9,6 от Омельчука – 20,0 в сумме. Сербы набрали лишь 19,0. Бронза досталась Украине.

Елена Костевич завоевала свою четвертую в карьере медаль Олимпийских игр. Провал на Рио, проклятье знаменоносца, катастрофа в личных соревнованиях, качели в квалификации и бронзовом финале – это все осталось позади.

Она вновь поднялась на пьедестал самых важных соревнований в карьере любого спортсмена. И помогла исполнить мечту своего напарника. Омельчук давно заслуживал привезти из Олимпиады медаль – он ее получил.

В стрельбе награды в миксте разыгрывались впервые в истории Игр. И Украина выхватила бронзу.

«Мы долго и настойчиво шли к этой награде. Сегодня был непростой день – удача сменялась неудачей и наоборот. Эта медаль очень ценна. Как золото.

Говорили, что знаменоносец не может завоевать медаль. Я никогда не верила в это.

После моей деревянной медали запомнились слова Сергея Бубки. Он посоветовал не волноваться и верить в себя. Это помогло».

Но Костевич рано расслабляться. Уже послезавтра начнутся соревнования в стрельбе из пистолета с 25 метров. Она чемпионка мира именно в этой дисциплине. В Афинах-2004 статус лучшей на планете удалось подтвердить и на Олимпиаде.

P.S. Яна Клочкова – единственная в истории независимой Украины обладательница пяти медалей Олимпийских игр. Скоро у нее может появиться компания.

Сергей Лукьяненко
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Елена Костевич Олег Омельчук

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