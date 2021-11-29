Российская спортсменка потеряла сознание во время соревнований по стрельбе из лука
Виктор Банькин стал чемпионом турнира Polish Open
Коростылев и Лебедева – обладатели бронзовых медалей соревнований
11:13
Виктор Банькин / Фото - XSPORTУкраинские спортсмены продолжают покорять Олимп на турнире по пулевой стрельбе Polish Open в Белостоке (Польша). Об этом сообщает sius.com.
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди мужчин победу праздновал украинец Виктор Банькин, его соотечественник Павел Коростылев стал обладателем бронзы.
В этой же дисциплине среди женщин бронзовую медаль завоевала украинка Дарья Лебедева.
Ранее стало известно, титулованная украинка Елена Костевич намерена выступить на Олимпийских играх в Париже.
Комментарии 0