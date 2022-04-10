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Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде

Олег Гандей запомнит эти соревнования на всю жизнь
Шорт-трек
14:30
Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде
Олег Гандей / Фото: noc-ukr.org
Украинский шорт-трекист Олег Гандей, который выступал на Олимпиаде Пекин-2022, сорвал сумасшедшие овации на чемпионате мира по шорт-треку в канадском Монреале.

Несмотря на то, что украинцу не удалось пробиться в финал, Гандей завершил выступления в полуфинале. Болельщики на арене в Монреале после завершения выступления устроили украинцу перформанс из аплодисментов и оваций.



Так болельщики поддержали Украину, которая борется с рашисткими оккупантами.

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Новости: Шорт-трек

Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде
Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде
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Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
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Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
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