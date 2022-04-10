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Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде
Олег Гандей запомнит эти соревнования на всю жизнь
14:30
Олег Гандей / Фото: noc-ukr.orgУкраинский шорт-трекист Олег Гандей, который выступал на Олимпиаде Пекин-2022, сорвал сумасшедшие овации на чемпионате мира по шорт-треку в канадском Монреале.
Несмотря на то, что украинцу не удалось пробиться в финал, Гандей завершил выступления в полуфинале. Болельщики на арене в Монреале после завершения выступления устроили украинцу перформанс из аплодисментов и оваций.
April 10, 2022
Так болельщики поддержали Украину, которая борется с рашисткими оккупантами.
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