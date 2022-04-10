Аплодировали стоя! Украинский шорт-трекист сорвал овации в Канаде

Олег Гандей запомнит эти соревнования на всю жизнь

Олег Гандей / Фото: noc-ukr.org

Украинский шорт-трекист, который выступал на Олимпиаде Пекин-2022, сорвал сумасшедшие овации на чемпионате мира по шорт-треку в канадском Монреале.Несмотря на то, что украинцу не удалось пробиться в финал, Гандей завершил выступления в полуфинале. Болельщики на арене в Монреале после завершения выступления устроили украинцу перформанс из аплодисментов и оваций.Так болельщики поддержали Украину, которая борется с рашисткими оккупантами.