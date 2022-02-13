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Нидерланды выиграли женскую эстафету в шорт-треке
Американцев и россиян дисквалифицировали
13 февраля 14:28
Фото: Чемпионат.com
На Олимпийских играх в Пекине женская сборная Нидерландов выиграла эстафету в шорт-треке.
Отметим, что сборные США и ОКР (Россия) были дисквалифицированы.
Пекин-2022. Шорт-трек. Женщины. Эстафета.
Финал А
1. Нидерланды – 4.03,409
2. Южная Корея – 4.03,627
3. Китай – 4.03,863
4. Канада – 4.04,329
Финал Б
1. Италия – 4.09,688
2. Польша – 4.10,210
Напомним, ранее на Олимпийских играх в Пекине после дисквалификации России Китай завоевал золото.
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