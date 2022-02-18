Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить

И Арианна Фонтана мечтает об еще одних Играх

Арианна Фонфана со своим мужем и тренером / Фото - news.cgtn.com

Пять Олимпиад кряду. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана дебютировала на Играх в возрасте 15 лет. И с каждых подобных соревнований увозила медали. Дошло до того, что в 31 год она стала рекордсменкой своего вида спорта. Впрочем, судя по всему, на этом никто не собирается останавливаться.

В Пекине от Фонтаны ожидали лишь одного – что она станет лучшей шорт-трекисткой в истории Олимпийских игр.

Турин, Ванкувер, Сочи, Пхенчхан – на них Фонтана собрала восемь медалей разного достоинства. Столько, сколько и у легендарных Виктора Ана и Аполо Оно. Для статуса рекордсменки ей не хватало всего лишь одой награды. Но она поднялась на пьедестал трижды.

1500 м – серебро

смешанная эстафета – серебро

500 м – золото

«Это действительно невероятно. Когда я была девочкой, то смотрела на Ана и Оно снизу вверх, они были двумя иконами для меня. Так что даже сравняться с ними по количеству медалей уже было для меня большим достижением. Помню, когда я взяла свою первую медаль, то Ан был одним из первых, кто подошел и поздравил меня. Это было невероятно».

Рекордным для итальянки стало серебро в смешанной эстафете, но на 500 метров ей удалось защитить статус олимпийской чемпионки. Да еще и в какой конкуренции: с пятикратной чемпионкой мира-2021 Сюзанне Схюлтинг и рекордсменкой мира Ким Бутен.

И Фонтана сделала это:

«Это был мой лучший обгон в карьере. И когда – в финале Олимпийских игр. На моей любимой дистанции. Невероятно. Действительно».

11 медалей на пяти Олимпиадах. Вот только, когда ты знаешь, что следующие Игры пройдут у тебя на родине, то конечно же задумываешься о том, что карьеру можно еще немного продлить:

«Когда я была ребенком, то никогда бы не подумала, что у меня будет 11 медалей. К тому же я была уверенна, что Игры в Сочи станут для меня последними. И вот Пекин – уже моя пятая Олимпиада. С годами многое меняется, ты растешь, у тебя меняется подход, мысли, отношение, но, в то же время, мне удалось остаться той маленькой девочкой. Во мне все еще тот огонь, что и раньше. Я всегда желала побеждать. Думаю, именно это заставляет меня продолжать соревноваться.

Я была уверена, что эта маленькая девочка во мне захочет остановиться после Сочи. Но нет. Надеюсь, что если бы она увидела меня сейчас, то гордилась бы. Завершить карьеру в Италии было бы идеально. Потому что моими первыми Играми был Турин-2006. Уйти в Милане-2026 кажется невероятно. Не думаю, что кто-то другой может похвастаться подобным – начать и завершить олимпийские соревнования у себя на родине. Так что все может быть… посмотрим. Сейчас для меня это мечта. Это приятная мечта. Остается только гадать удастся ли ее воплотить в жизнь».

Интересно, удастся ли Фонтане. Она действительно долгожитель Олимпиады. И, чтобы немного нагнать тоски, но при этом еще больше подчеркнуть невероятность достижения итальянки... Украина за все время выступления на зимних Играх завоевала 9 медалей. Одна Ариана – 11. Уникальная женщина. Которую не остановить.

P.S. Если что, самой титулованной в истории зимних Олимпиад является норвежская лыжница Марит Бьерген. Но ее 15 медалей выглядят невероятными даже для Фонтане.