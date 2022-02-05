«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото

Выглядит, как скандал, но все справедливо

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Второй соревновательный день на Олимпийских играх-2022 получился для украинских спортсменов не очень удачным: в биатлоне была провалена смешанная эстафета, в скиатлоне Виктория Олех пришла к финишу с окровавленным лицом, а саночник Андрей Мандзий вылетел из санок прямо по ходу заезда.

Однако главный скандал дня обошел украинскую команду стороной – в него угодили россияне. Он случился в шорт-треке, во втором полуфинале которого за выход в медальный забег боролись команды Венгрии, США, России и Китая.

По ходу забега у китайцев и россиян возникли проблемы при передаче эстафеты – Россия этого не сделала и вовсе дважды. После восьмого круга случилась еще одна неприятность для России – Семен Елистратов потерял равновесие и улетел в борт, чем лишил шансов команду обойти хоть кого-то.

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В итоге, первыми по итогам забега стали американцы, вторыми – венгры, китайцы – третьими, а россиянине – четвертыми. Однако сразу после финиша арбитры дисквалицировали китайцев, благодаря чему Россия поднялась на третье место. Вот только Китай быстро подал протест, судьи пересмотрели повтор и решили его удовлетворить, дисквалифицировав сразу две другие команды – США и Россию. Причиной стала блокировка: американский и российский спортсмены помешали соперникам передать эстафету.

В итоге, США и Россия не просто опустили на третье и четвертое места, но и вовсе были лишены результата, потеряв возможность принять участие в утешительном финале B, который при определенных раскладах мог бы принести даже медаль.

Но самое интересное, что Китай, который по результатам забега не проходил в финал, поднялся сразу на второе место и квалифицировался в решающий забег, где потом завоевал золото.

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Остальные команды сразу же заподозрили сговор, но, как ни странно, россияне не стали спорить и признали, что наказание было справедливым. Вот что сказал Семен Елистратов, ошибка которого и привела к дисквалификации.

«При передаче смены... Мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти. Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным. Действительно были помехи. Я думаю, да, все очевидно. Было два момента, нам показали видео. Спорить было бессмысленно. Не могу сказать за нашу сторону, я снимал коньки. Кто подавал запрос – понятия не имею».

Так что никакого скандала не получилось, хотя все было для его возникновения. Стоить отдать должное и судьям, которые разобрались в непростой ситуации, несмотря на давление.