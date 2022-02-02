Тренер сборной Украины: «Тяжело психологически, все нервничают, есть ковидные переживания у каждого»

Виталий Сивак / Фото: РИА Новости

Тренер сборной Украины по шорт-треку Виталий Сивак в комментарии НОК высказался об адаптации команды к Олимпийским играм-2022 в Пекине.



Пока чувствуется акклиматизация в связи с разницей во времени, но думаю, что с каждым днем ​​будет все легче. Больше сейчас тяжело психологически, все нервничают, есть ковидные переживания у каждого».