Тренер сборной Украины: «Тяжело психологически, все нервничают, есть ковидные переживания у каждого»

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
18:30
Тренер сборной Украины по шорт-треку Виталий Сивак в комментарии НОК высказался об адаптации команды к Олимпийским играм-2022 в Пекине.
«Пока не начались соревнования, мы имеем по две тренировки днем – одну на тренировочном катке, которая длится 1 час 15 минут, а другую – на основном в течение 50 минут. Сегодня тренировку поставили достаточно плотно, поэтому мы после льда провели тренировку в тренажерном зале.
Пока чувствуется акклиматизация в связи с разницей во времени, но думаю, что с каждым днем будет все легче. Больше сейчас тяжело психологически, все нервничают, есть ковидные переживания у каждого».
Напомним, ранее стартовали Олимпийские игры в Пекине.
Комментарии 0