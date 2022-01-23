Украинский шорт-трекист рассказал о секретном оружии, которое поможет завоевать олимпийское золото

Олег Гандей и Ульяна Дуброва / Фото: Суспільне мовлення

Украинский шорт-трекист Олег Гандей рассказал о задачах на Олимпийские игры-2022 в Пекине:

Успешный результат – только первое место (улыбается). Естественно, будем делать все для того, чтобы быть как можно ближе к первому месту.

Олимпийские игры – главный старт в карьере каждого спортсмена, поэтому к нему готовятся всю жизнь: с момента как стал на свой каток, трек, дорожку и до конца».