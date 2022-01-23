Украинский шорт-трекист рассказал о секретном оружии, которое поможет завоевать олимпийское золото

Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:45
Украинский шорт-трекист Олег Гандей рассказал о задачах на Олимпийские игры-2022 в Пекине:
«У нас есть секретное оружие – большая уверенность и желание победить.
Успешный результат – только первое место (улыбается). Естественно, будем делать все для того, чтобы быть как можно ближе к первому месту.
Олимпийские игры – главный старт в карьере каждого спортсмена, поэтому к нему готовятся всю жизнь: с момента как стал на свой каток, трек, дорожку и до конца».
Помимо Гандея, в шорт-треке Украину представит Ульяна Дуброва. 23 января эти спортсмены приняли символическую олимпийскую эстафету от призеров летни[ Игр-2020 в Токио.
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