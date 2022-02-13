Фийон Майе выиграл персьют Пекина-2022. Пять промахов Пидручного не позволили ему подняться с 13-го места
Венгр Шаоан Лю обошел россиянина Ивлиева и выиграл золото на дистанции в 500 м
Бронзовая награда отправилась сборной Канаде
13 февраля 14:37
Шаоан Лю / Фото: Чемпионат.com
На Олимпийских играх в Пекине прошли мужские соревнования в шорт-треке на дистанции 500 м. Победу праздновал представитель сборной Венгрии Шаоан Лю.
Вторая позиция досталась россиянину Константину Ивлиеву, а бронзовая медаль – у канадца Стивена Дюбуа.
Пекин-2022. Шорт-трек. Мужчины. 500 м
Финал A
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.33
2. Константин Ивлиев (ОКР) – 40.45
3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.68
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.88
Пьетро Сигель (Италия) – не финишировал
Финал B
1. У Дацзин (Китай) – 41,157
2. Павел Ситников (ОКР) – 41,217
3. Денис Никиша (Казахстан) – 41,329
4. Робертс Крузбергс (Латвия) – 41,465
Напомним, ранее в Пекине завершилась женская эстафета в шорт-треке.
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