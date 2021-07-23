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Чемпионка Европы Федина: «Ответственность перед всеми фанатами немного пугает»
Синхронисток проводили в Токио на Олимпиаду
23 июля 21:47
Эксклюзив
Сборная Украины / фото - Facebook
Сборная Украины по синхронному плаванию отправилась в Токио, Япония, на Олимпийские игры-2020.
Проводы спортсменок прошли в столичной церкви имени Бориса и Глеба. Чемпионки Европы 2021 года Марта Федина и Екатерины Резник поделились с XSPORT ожиданиями от Игр.
Федина:
«Я никогда на такой службе не была. Чувствуется единство, ответственность перед всеми фанатами немного пугает. Верим, что все будет хорошо».
Резник:
«Этот год очень тяжелый. У нас было много сборов, за границей, в том числе. Это было очень тяжело, но необходимо менять условия и бассейны, воду. Много тренировались в нашем бассейне. На чемпионате Европы смогли наконец проверить программы, которые готовили на Олимпиаду».
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По итогам чемпионата Европы по водным видам спорта Украина заняла 4-е место.
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